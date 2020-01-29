Для завершення одного довгобуду потрібно $3-5 млн

Для завершення одного довгобуду потрібно в середньому від $3 млн до $5 млн.

Про це заявила директор з маркетингу проєкту багатофункціонального ЖК "Polaris Home&Plaza" Анжеліка Саакян, інформує БІЗНЕС.

У грудні 2019 року компанії Perfect Group та Сitex Development заявили про початок добудови "замороженого" об’єкту по вул. Сім’ї Кульженко, 22, і будівництво багатофункціонального ЖК формату "live-work-play" "Polaris Home&Plaza". За даними Саакян, активні будівельні роботи розпочнуться в березні 2020 року.

Процес завершення будівництва довгобуду пов'язаний з цілим переліком містких процесів. Зокрема, потрібен ретельний технічний аудит об’єкту для розуміння його реального технічного стану і визначення можливих ризиків. "У всіх "заморожених" об’єктів різні етапи "готовності": десь зведений каркас із кількох поверхів, а десь лише підготовлений котлован. Тому потрібне дослідження його конструктивних елементів, внутрішніх мереж, якщо такі, ступінь зношеності обладнання, реальних строків введення в експлуатацію, а також можливість трансформації проекту в умовах підвищеного попиту", – пояснює Саакян.

Що стосується юридичного аудиту, то вона акцентувала увагу на юридичній "чистоті" самого майданчика, наявність судових розглядів та супутніх ризиків, які можуть спричинити додаткові фінансові та тимчасові затрати. А через відсутність законодавчих механізмів завершення довгобудів та через невизначеність статусу інвестора на первинному ринку житла, девелопер чи землекористувач ділянки будівництва має докласти значні зусилля для визначення точної кількості постраждалих інвесторів, які можуть претендувати на квартири в недобудові. Потрібен ретельний аналіз платіжних документів, згідно з якими вони мають право претендувати на квартиру.

Читайте також: Як "оживити" довгобуди в Україні?

Важливо враховувати також вік довгобуду, який часто перевищує 10-15 років, і той факт, що останнім часом споживацькі уподобання та кон’юнктура ринку зазнали суттєвих змін.

"Покупець намагається придбати квартиру в "концептуальному" об’єкті з елементами інфраструктури: дитячими площадками, скверами, парковками та іншими необхідними складовими сучасного житлового комплексу. Тобто, завершення недобудованого об’єкту вимагає від девелоперів суттєвого перегляду концепцій проєкту", – каже експертка.

Вона також нагадала, що наразі питання завершення будівництва "заморожених" об’єктів законодавчо не врегульований, а це, в свою чергу, значно збільшує ризики забудовників, що готові взятися за його завершення. При цьому, щоб об’єкт був потенційно цікавим девелоперу, кількість проданих в ньому квартир не повинно перевищувати 30-50%.

Кількість постраждалих інвесторів "замороженого" об’єкту по вул. Сім’ї Кульженко, 22 складає 226 осіб (менше 15% віз загальної кількості запланованих квартир).

На думку Саакян, вирішити проблему довгобудів можна лише на умовах державно-приватного партнерства, які мають бути прописані у відповідному законодавчому акті. Що стимулювати забудовника брати участь в процесі добудови "заморожених" будинків, держава може взяти на себе рішення переліку принципових питань, таких як: врегулювання земельних спорів, проведення технічного аудиту об’єкта, складання реєстру усіх постраждалих інвесторів і передачу/розподіл квартир. "Також бажаним повинно стати надання преференцій забудовнику. Чи то виділення додаткової ділянки під будівництво, чи сприяння у підключенні до інженерних мереж", — зазначає вона.

Нагадаємо:

У Києві планують завершити будівництво довгобуду, який 15 років був у "заморозці".

За оцінкою директора з маркетингу проєкту ЖК "Polaris Home & Plaza" Анжеліка Саакян, у 2020 році можливо реанімувати будівництво лише 7% від загальної кількості київських довгобудів.

Довідка:

Компанія Perfect Group була заснована у 1991 році. За роки роботи на будівельному ринку України Perfect Group реалізувала 92 проєкти будівництва житла і комерційної нерухомості. Загальна площа побудованих проєктів складає 1,1 млн кв. м. На етапі реалізації перебуває 8 проєктів будівництва житла економ-, комфорт- та бізнес-класів.

Компанія Citex Development була основана у 2018 році. На даний час бере активну участь у кількох спільних девелоперськихпроєктах, а також реалізує власні житловіпроєкти класів комфорт+, бізнес та низки об’єктів комерційної нерухомості в Києві та Одесі площею більше 270,0 тис. кв. м.