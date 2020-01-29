Коронавірус: Toyota призупиняє виробництво в Китаї

Японський автовиробник Toyota Motor Corp. вирішив призупинити операції в Китаї до 9 лютого, приєднавшись до інших міжнародних компаній, які скорочують діяльність в Китаї через поширення смертоносного коронавірусу.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.
"З урахуванням різних факторів, в тому числі, рекомендацій місцевих органів влади, а також ситуації з запасами автокомпонентів на 29 січня, ми прийняли рішення призупинити роботу наших підприємств в Китаї до 9 лютого", — сказав прессекретар компанії Маки Ніімі. Він додав, що компанія стежитиме за ситуацією і ухвалюватиме подальші рішення щодо наших операцій з 10 лютого.
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Водночас речник Toyota зауважив, що поки важко оцінити вплив цієї ситуації на ланцюжок поставок авто, оскільки "в автомобільному секторі існує велика мережа поставок і у виробництві автомобілів використовується широке коло компонентів".
Наімі також повідомив, що хоча в інших регіонах Китаю немає обмежень, Toyota закликала своїх співробітників уникати зайвих поїздок в інші райони країни.
Нагадаємо:
- У січні 2020 року низка світових автовиробників ухвалили рішення еввакуювати своїх працівників та їхні сім'ї з китайського міста Ухань, де ще в грудні 2019 року почав поширюватися смертельний коронавірус. Зокрема, йдеться про компанії PSA Group, Honda, Renault. Nissan також планує вивезти більшість співробітників і членів їх сімей з району Ухань. Американський офіс Volkswagen заявив, що стежить за ситуацією в Китаї і буде приймати рішення про поїздки в індивідуальному порядку.
- У Китаї через епідемію коронавірусу закриті фабрики з виробництва продукції компаній Samsung, Apple та інших виробників.