Коронавірус: Toyota призупиняє виробництво в Китаї

Японський автовиробник Toyota Motor Corp. вирішив призупинити операції в Китаї до 9 лютого, приєднавшись до інших міжнародних компаній, які скорочують діяльність в Китаї через поширення смертоносного коронавірусу.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

"З урахуванням різних факторів, в тому числі, рекомендацій місцевих органів влади, а також ситуації з запасами автокомпонентів на 29 січня, ми прийняли рішення призупинити роботу наших підприємств в Китаї до 9 лютого", — сказав прессекретар компанії Маки Ніімі. Він додав, що компанія стежитиме за ситуацією і ухвалюватиме подальші рішення щодо наших операцій з 10 лютого.

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Водночас речник Toyota зауважив, що поки важко оцінити вплив цієї ситуації на ланцюжок поставок авто, оскільки "в автомобільному секторі існує велика мережа поставок і у виробництві автомобілів використовується широке коло компонентів".

Наімі також повідомив, що хоча в інших регіонах Китаю немає обмежень, Toyota закликала своїх співробітників уникати зайвих поїздок в інші райони країни.

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