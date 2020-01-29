У Китаї закрили фабрики Samsung та Apple через коронавірус

У Китаї через епідемію коронавірусу закриті фабрики з виробництва продукції компаній Samsung, Apple і інших виробників.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на агентство Nikkei.

Уряд Китаю розпорядився тимчасово закрити низку заводів, розташованих у відносній близькості від міста Ухань. У список потрапили фабрики Samsung і китайської Foxconn, безпосередньо пов'язаної з Apple. Розпорядження передбачає повну зупинку заводів в країні на один-два тижні, але в подальшому ці терміни можуть бути скориговані в бік збільшення.

Закриття фабрик безпосередньо пов'язано з епідемією коронавірсу, що може істотно вплинути на загальносвітовий бізнес Apple. Як правило, компанія починає виробництво нових комп'ютерів Mac і планшетів iPad за 60 днів до їхньої прем'єри, а у випадку з iPhone конвеєр запускається за 90-120 днів до дебюту.

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Також великий вплив коронавірус може надати на продаж Apple в Китаї. В кінці 2019 року обсяги реалізації смартфонів iPhone впали на 35% через високу вартість останніх моделей і малого числа інновацій у порівнянні з попереднім поколінням.

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