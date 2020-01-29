Philips продає бізнес із виробництва техніки для дому

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

Royal Philips не розглядає виробництво техніки для дому як стратегічний напрям для своєї діяльності і має намір продати цей напрямок бізнесу.

Протягом 12−18 місяців Philips виділить бізнес із виробництва техніки для дому в окрему юридичну структуру, щоб потім знайти для неї покупця.

"За останні роки ми значно поліпшили показники бізнесу в галузі техніки для дому, що зробило дуже важливий внесок у розвиток Philips. Однак цей бізнес не є стратегічним рішенням для нашого майбутнього у якості лідера у сфері медичних технологій", — заявив Франс ван Хоутен, генеральний директор Royal Philips.

Виручка Philips у сегменті техніки для дому склала 2,3 млрд євро за підсумками 2019 року, при цьому загальна виручка групи склала 19,5 млрд євро.