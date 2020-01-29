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Philips продає бізнес із виробництва техніки для дому

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Компанія Royal Philips має намір зосередиться на бізнесі у сфері медичних технологій.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

Royal Philips не розглядає виробництво техніки для дому як стратегічний напрям для своєї діяльності і має намір продати цей напрямок бізнесу.

Протягом 12−18 місяців Philips виділить бізнес із виробництва техніки для дому в окрему юридичну структуру, щоб потім знайти для неї покупця.

"За останні роки ми значно поліпшили показники бізнесу в галузі техніки для дому, що зробило дуже важливий внесок у розвиток Philips. Однак цей бізнес не є стратегічним рішенням для нашого майбутнього у якості лідера у сфері медичних технологій", — заявив Франс ван Хоутен, генеральний директор Royal Philips.

Виручка Philips у сегменті техніки для дому склала 2,3 млрд євро за підсумками 2019 року, при цьому загальна виручка групи склала 19,5 млрд євро.

Philips техніка для дому