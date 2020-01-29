Я оголосив війну корупціонерам у владі…

Віталій Ільченко

Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

Альтернативні джерела фінансування як інструмент розвитку…

Ярослав Цвіркун

Електромобiлi та їх зарядка

Олег Диващук

Відголосок Давосу: Як зробити Україну "полігоном"…

Вадим Непосєдов

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Авто з Америки змiнюють авторинок

Олег Диващук

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Автомобілізація знову на порядку денному

Олег Диващук

30
Чт., січ.
22 Нові матеріали

ЄС дасть 26 млн євро на підтримку українських фермерів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У Брюсселі відбулася церемонія підписання угоди між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Від уряду України угоду підписав віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, від Європейської комісії – комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Документ має на меті залучення допомоги Європейського Союзу для сприяння розвитку в Україні більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектору, орієнтованого на зростання та сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств, а також малих і середніх підприємств.

Загальний внесок ЄС в рамках угоди становить 26 млн євро.

Допомога ЄС буде спрямована на:

  • об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування;
  • проведення реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій;
  • забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм.

Угоду підписали в межах Шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Давосі закликав компанію Cargill Inc. Девідом Макленнаном запустити кредитування фермерів.

бізнес фермери ЄС