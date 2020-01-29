ЄС дасть 26 млн євро на підтримку українських фермерів

У Брюсселі відбулася церемонія підписання угоди між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Від уряду України угоду підписав віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, від Європейської комісії – комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Документ має на меті залучення допомоги Європейського Союзу для сприяння розвитку в Україні більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектору, орієнтованого на зростання та сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств, а також малих і середніх підприємств.

Загальний внесок ЄС в рамках угоди становить 26 млн євро.

Допомога ЄС буде спрямована на:

об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування;

проведення реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій;

забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм.

Угоду підписали в межах Шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Давосі закликав компанію Cargill Inc. Девідом Макленнаном запустити кредитування фермерів.