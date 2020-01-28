«Фармак» – перша українська фармацевтична компанія, яка підписала меморандум про співпрацю з Малою академією наук України

Реалізація проекту відкриє нові горизонти для талановитої учнівської молоді, які будуть відзначені на Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт. Учні-члени МАН зможуть консультуватись у найкращих експертів компанії «Фармак» та виконувати лабораторні роботи на науковій базі «Фармак». Також учні-члени МАН братимуть участь в освітніх проектах «Фармак»: Школа молодого науковця, Farmak_lab та інших.

«Розвиток науки – глобальне питання, яке на порядку денному на міжнародних форумах і самітах. Наука – стратегічний напрям розвитку в розвинених країнах. За даними національного наукового фонду США, у рейтингу країн світу за рівнем науково-дослідної активності Україна посідає 42 місце (https://www.nsf.gov/statistics/seind14/). При цьому, за даними МОН, частка України в загальносвітовому обсязі наукових публікацій (згідно з базою даних журналу Scopus) залишається дуже низькою – 0,34%. Але кількість публікацій, які припадають на 1 млн дол. США фінансування досліджень і розробок, перевищує показники більш розвинених країн. У 2017 році цей показник в Україні становив 25,78 од. на 1 млн дол. США, а у Швеції, наприклад, – всього 2,81 статті. "Фармак" гостро відчуває відповідальність за наукове майбутнє нашої країни. Україну і далі покидають науковці. За останні роки академія наук втратила третину молодих учених через неналежні умови праці та відсутність доступу до новітнього обладнання. Ці цифри вражають. Молодь не зацікавлена займатися науковою працею. Витік "мізків" може призвести до стагнації відкриттів і розвитку нашої країни. Одна з амбітних цілей цієї співпраці «Фармак» та МАН – посилити протидію процесам відтоку талановитої молоді за кордон. Також ми хочемо підтримати прагнення членів МАН розвивати українську науку. Я впевнений, що кожен із них зможе голосно заявити про себе на увесь світ, зробивши не одне гучне та важливе відкриття», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак».

«Кожна розвинена країна, яка дбає про своє майбутнє, серйозно ставиться до підготовки кадрів для науки та високих технологій. Щоб стати успішними фахівцями в цих галузях, нинішні підлітки мають здобути ґрунтовну підприємницьку освіту, навчитися генерувати нові ідеї, створювати оригінальні продукти та рішення. Тому для Малої академії наук України є важливою співпраця з такими технологічними гігантами, як акціонерне товариство "Фармак". Адже "Фармак" – не тільки лідер фармацевтичного ринку України, а й яскравий приклад інноваційного та соціально відповідального бізнесу. І сьогодні ми раді об’єднати зусилля, щоб допомогти українським школярам набути необхідних навичок для реалізації своїх здібностей і талантів», – підкреслив Оксен Лісовий, директор Національного центру «Мала академія наук України», кандидат філософських наук, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

У “Фармак” працюють 150 науковців, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук. В інновації та розвиток щорічно «Фармак» інвестує приблизно 95% прибутку. У цій сумі є й частка інвестицій у науковий розвиток компанії. Сім років поспіль “Фармак” проводить “Школу молодого науковця”, з прагненням відродити науковий потенціал нашої країни.

Інвестиції «Фармак» у розвиток науки включають в себе - матеріально-технічний комплекс, підготовку співробітників і вклад у наукові розробки, доказову базу та дослідження. У 2019 році 1100 співробітників “Фармак” пройшли навчання, 81 – за кордоном.