Визначено 12 українських стартапів-претендентів на гранти

За результатом першого Pitch Day найбільшу кількість балів набрав стартап AeroDrone, який займається розробкою мультифункціональних безпілотних літаків із великим корисним навантаженням.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Загалом свої проєкти представили 12 компаній при запланованих дев'яти.

Друге місце за рішенням комісії посів стартап GeoDesign.info — розумна оцінка локацій для успішного розвитку бізнесу, а третє — BIOC, що представив технологію нанополімеризації, яка дає змогу на молекулярному рівні зв’язати крохмаль та отримати біокомпаунд (або біопластик) з високими фізико-механічними властивостями.

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Далі місця розподілилися так:

- FieldBI: комплексна інтегрована інформаційно-аналітична система підтримки рішень з управління землями сільськогосподарського призначення;

- "Правомен": швидка юридична допомога та ваш персональний юрист у смартфоні;

- Framiore: український сталий бренд жіночого одягу з власним швейним виробництвом та R&D центром із дослідження, розробки та інновацій текстильних виробів і технологій;

- MOSST Reader: сучасний спосіб прийому платежів від клієнтів банківськими картками в офлайн;

- WellSpeak: мобільний застосунок, який дозволяє практикувати навички розмовної англійської для тих, хто живе не в англомовному середовищі;

- Pytag: особистий пошук товарів та пропозицій в аграрному ринку, який комбінує відразу три цільові аудиторії: покупців, продавців і сервіси;

- "Інноваційні POS-технології": лінійка спеціалізованих POS-принтерів і хмарного фронт-офісу на Android, яка дозволить підприємствам торгівлі оптимізувати кошти та розширити функціонал;

- BioBin: мобільний застосунок, який перетворює негативний вплив на навколишнє середовище на позитивний та вчить економити;

- FlameBlocks: рішення для повноцінного бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку для малого й середнього бізнесу.

Долю переможців визначать на засіданні Наглядової ради Українського фонду стартапів, яке відбудеться 31 січня.

"Саме в цей день стане відомо, скільки стартапів отримають фінансування", — зазначили у Мінфіні.

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