"ПриватБанк" приймає заявки на пільгові кредити для підприємців

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу банку.

"Щоб стати учасником програми, достатньо мати рахунок в "ПриватБанку" і подати заявку на спеціальній сторінці сайту банку 5−7−9.pb.ua", — зазначиои у фінустанові.

Позики за програмою можуть видаватися на придбання і/або модернізацію основних засобів, а також об'єктів нерухомості й транспортних засобів, які будуть використовуватися в комерційних і виробничих цілях, а також на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, в яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень).

Запуск програми "Доступні кредити" запланований на 1 лютого. Міністерство фінансів прогнозує, що її учасниками зможуть стати до 50 тис. підприємців.

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Програма передбачає створення ряду інструментів здешевлення кредитів. Перший з них — компенсація процентної ставки до рівня 5%, 7%, 9% річних по кредитах у національній валюті (додатково сплачується комісія банків у 0,5−1%):

— 5% річних передбачається для позичальників з виручкою до 25 млн грн і при створенні мінімум двох робочих місць за перший квартал;

— 7% річних — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;

— 9% річних — для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Для підприємців, які отримали кредит за програмою під 7% або 9%, ставка знижується на 0,5% за кожне створене робоче місце, але не може бути нижче 5%.

Другий інструмент — надання часткових гарантій по кредитах такому бізнесу, якщо у нього не вистачає застави. Оплата по гарантії складе 0,5% від розміру кредиту.

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