Гончарук ініціює перемовини з ЄС щодо "зеленої угоди"

Про це він сказав під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії з питань "Європейської зеленої угоди" Франсом Тіммермансом у Брюсселі, інформує БІЗНЕС із посиланням на Євроінтеграційний портал.

"Ми пропонуємо розпочати діалог щодо розробки та розвитку спільної дорожньої карти в рамках "Європейської зеленої угоди". Ця угода, насправді, про абсолютно прості буденні речі. Про те, щоб люди дихали нормальним повітрям без викидів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні продукти. Амбітна мета Євросоюзу — до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху", — сказав Гончарук.

В рамках цієї угоди ЄС планує скоротити викиди вуглецю до 2030 року на 50-55%. Україна, у свою чергу, вже розробляє пакет законопроектів щодо національної моделі торгівлі викидами. "Ми вже почали наближати українське законодавство до європейських норм", — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо: