Xiaomi закриває всі магазини в Китаї через коронавірус

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Gizmochina.

Відповідне рішення було прийнято компанією з метою проведення роботи з профілактики та боротьби з епідемією вірусу нового типу в Китаї. Всі фізичні магазини будуть закриті з 28 січня по 2 лютого, відновлення роботи планується на 3 лютого.

"Під впливом епідемічної ситуації, щоб співпрацювати з урядами на всіх рівнях, щоб добре виконувати роботу по профілактиці і профілактиці епідемій, всебічно і активно реагувати на національну політику і заходи, а також на здоров'я вашої сім'ї і друзів навколо нас ми ретельно вирішили, що будинок Xiaomi по всій країні буде закритий з 28 січня 2020 року до 2 лютого 2020 року. Він відновить роботу 3 лютого 2020 року. в разі змін буде повідомлено окремо", – повідомили в компанії.

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При цьому онлайн-магазини будуть працювати в звичному режимі. Продукцію можна буде замовити онлайн через кур'єрську доставку.

Нагадаємо, у грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу. З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.