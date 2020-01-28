Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

Альтернативні джерела фінансування як інструмент розвитку…

Ярослав Цвіркун

Електромобiлi та їх зарядка

Олег Диващук

Відголосок Давосу: Як зробити Україну "полігоном"…

Вадим Непосєдов

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Авто з Америки змiнюють авторинок

Олег Диващук

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Автомобілізація знову на порядку денному

Олег Диващук

Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

29
Ср., січ.
19 Нові матеріали

Vodafone Ukraine починає road show випуску євробондів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Український мобільний оператор Vodafone Ukraine 28 січня почне серію зустрічей з інвесторами, за підсумками яких планує розмістити дебютні євробонди в доларах.

Про це повідомило джерело "Інтерфакс-Україна" в банківських колах, інформує БІЗНЕС.

Організаторами призначені J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital і ICBC Standard Bank.

Планується, що євробонди будуть розміщені строком на 5 років з дворічним опціоном.

Road show пройде в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні і завершиться 31 січня.

Нагадаємо:

євробонди Vodafone Ukraine Road show