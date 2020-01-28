Vodafone Ukraine починає road show випуску євробондів

Український мобільний оператор Vodafone Ukraine 28 січня почне серію зустрічей з інвесторами, за підсумками яких планує розмістити дебютні євробонди в доларах.

Про це повідомило джерело "Інтерфакс-Україна" в банківських колах, інформує БІЗНЕС.

Організаторами призначені J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital і ICBC Standard Bank.

Планується, що євробонди будуть розміщені строком на 5 років з дворічним опціоном.

Road show пройде в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні і завершиться 31 січня.

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