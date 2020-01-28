Українська універсальна біржа успішно провела е-торги насінням соняшнику

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу біржі.

За право придбати партію продукції змагалися 5 великих переробників. Всього було реалізовано 6500 тонн насіння соняшнику. За тонну масляної культури учасники торгів давали на 300 грн більше початкової ціни.

"Ми задоволені як результатами торгів, так і організаційними питаннями. Адже отримали повний супровід при підготовці до електронних торгів від менеджерів Української універсальної біржі", — зазначив представник учасника-переможця ТОВ " Катеринославський елеватор" Григорій Копілевич.

Оскільки перші електронні торги виявилися успішними, "Аграрний фонд" продовжить співпрацю з Українською універсальною біржею і буде реалізовувати сільськогосподарську продукцію на електронних аукціонах.

"Адже відкритий продаж шляхом електронних торгів сприятиме громадському контролю, запобіганню корупції та розширенню кола покупців. Хто не встиг на перші торги, запрошуємо до участі в наступних, де будемо реалізовувати крім соняшнику некласного, зерно пшениці, борошно і висівки", — каже в. о. голови правління "Аграрного фонду" Іван Баришев.

У свою чергу, директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий зауважив, що е-торги набирають все більших обертів. "Наша команда відмінно впоралася із завданням: провела широку рекламну кампанію і якісно проконсультувала учасників, чим забезпечила здорову конкуренцію на електронних торгах. Тому вже готуємося до продажу наступних лотів від Аграрного фонду", — підсумував він.