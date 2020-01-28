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Ср., січ.
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Дубілет анонсував запуск "пілоту" з цифровізації акцизних марок

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Пілотний проєкт з часткової цифровізації акцизних марок в Україні планується запустити у найближчі місяці.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Радіо НВ, інформує БІЗНЕС.

"Ми зараз знайшли рішення, як це [зміни до системи акцизних марок] зробити швидко та майже безкоштовно. Ми сподіваємося, що зможемо запустити "пілот" протягом кількох місяців", — сказав Дубілет.

За його словами, представники алкогольного ринку "дуже позитивно" відреагували на анонсовані зміни.

Нагадаємо, нещодавно Дмітро Дубілет повідомив, що уряд планує запустити пілотний проєкт електронної акцизної марки.

Дмитро Дубілет цифровізація акцизних марок