Дубілет анонсував запуск "пілоту" з цифровізації акцизних марок

Пілотний проєкт з часткової цифровізації акцизних марок в Україні планується запустити у найближчі місяці.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Радіо НВ, інформує БІЗНЕС.

"Ми зараз знайшли рішення, як це [зміни до системи акцизних марок] зробити швидко та майже безкоштовно. Ми сподіваємося, що зможемо запустити "пілот" протягом кількох місяців", — сказав Дубілет.

За його словами, представники алкогольного ринку "дуже позитивно" відреагували на анонсовані зміни.

Нагадаємо, нещодавно Дмітро Дубілет повідомив, що уряд планує запустити пілотний проєкт електронної акцизної марки.