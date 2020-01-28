Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

Альтернативні джерела фінансування як інструмент розвитку…

Ярослав Цвіркун

Електромобiлi та їх зарядка

Олег Диващук

Відголосок Давосу: Як зробити Україну "полігоном"…

Вадим Непосєдов

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Авто з Америки змiнюють авторинок

Олег Диващук

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Автомобілізація знову на порядку денному

Олег Диващук

Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

29
Ср., січ.
19 Нові матеріали

В Євросоюзі можуть відмовитися від дрібних монет

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Відмова від дрібних монет дозволить заощадити на  виробництві, обліку і транспортуванні.

Про це заявив президент Єврокомісії Урсула фон Ляйнен, пише БІЗНЕС із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Робочу програму Єврокомісії представлять 29 січня. У ній пропонується ввести "однакові правила округлення" і вилучити дрібні монети з обігу. Таке рішення засноване на звіті Єврокомісії за 2018 рік, згідно з яким все більше країн єврозони округлюють ціни до п'яти центів. Так пропонується вилучити з обігу монети номіналом в один і два євроценти. 

Читайте також: Прощавай дріб`язок: Відмова України від монет заощадить 90 млн грн на рік

У Єврокомісії вважають, що такий крок дозволить скоротити виробничі витрати на монети, їхній облік і транспортування.

Нагадаємо, з жовтня Україна відмовилася від мілких монет.

Євросоюз дрібні монети