В Євросоюзі можуть відмовитися від дрібних монет

Відмова від дрібних монет дозволить заощадити на виробництві, обліку і транспортуванні.

Про це заявив президент Єврокомісії Урсула фон Ляйнен, пише БІЗНЕС із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Робочу програму Єврокомісії представлять 29 січня. У ній пропонується ввести "однакові правила округлення" і вилучити дрібні монети з обігу. Таке рішення засноване на звіті Єврокомісії за 2018 рік, згідно з яким все більше країн єврозони округлюють ціни до п'яти центів. Так пропонується вилучити з обігу монети номіналом в один і два євроценти.

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У Єврокомісії вважають, що такий крок дозволить скоротити виробничі витрати на монети, їхній облік і транспортування.

Нагадаємо, з жовтня Україна відмовилася від мілких монет.