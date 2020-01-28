Українці створили стартап, який визначає, де вигідніше відкрити бізнес

Стартап GeoDesign.Info, який увійшов до трійки лідерів конкурсу Українського фонду стартапів, може порадити підприємцям, в якому місці краще відкрити свій заклад.

Про це повідомив керівник стартапу GeoDesign.Info Іван Микуляк на конкурсі Pitch Day №1 Українського фонду стартапів 25 січня в Києві, інформує БІЗНЕС.

"Ми за допомогою аналітики прорахували, де краще відкрити супермаркети, а також пішли далі і також розрахували, які будуть доходи в залежності від локацій. З цією інформацією ми ходили до представників великих мереж і виявилось, що це дійсно цікаво", - сказав він.

Микуляк додав, що така аналітика допомагає зекономити, а в майбутньому і примножити прибутки підприємців.

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"Коли ти, наприклад, відкриваєш супермаркет, тобі потрібно зрозуміти: хороше місце чи не дуже хороше. І виявилося, що навіть великі мережі не мають своїх аналітиків, бо їх дорого утримувати. А такі підказки допоможуть прорахувати фінансову сторону, до того ж, наші послуги доступні та оперативні", – додав він.

Стартап GeoDesign.Info увійшов до трійки лідерів у рейтингу за результатами конкурсу Pitch Day №1 Українського фонду стартапів. Загалом до фіналу конкурсу дійшло 12 стартапів, які змагаються за грант у розмірі $75 000.

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