Більшість інвесторів цікавлять інфраструктурні проєкти в Україні – СЕО Horizon Capital

Багато іноземних інвесторів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі висловили закавленість в реалізації інфраструктурних проєктів в Україні.

Про це сказала співзасновниця і головний виконавчий директор компанії Horizon Capital, виконавчий директор Українського дому в Давосі Олена Кошарна на підсумковій пресконференції оргкомітету Українського дому, відповідаючи на запитання БІЗНЕСу.

"Дуже багато людей говорять про консесії, що Україна відкрита для концесії. Це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про залучення 50 мільярдів доларів інвестицій, більшість з цих проєктів будуть стосуватися саме інфраструктури. Багато зацікавлених саме від інфраструтурних інвесторів. Йдеться про аеропорти, дороги, порти тощо", – зазначила Кошарна.

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"Я можу назвати 10 інвесторів, за якими ми в минулі роки бігали, цього року вони за нами бігали", – додала вона.

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