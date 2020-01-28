Україна виконала своє завдання у Давосі — Олена Кошарна (ВІДЕО)

Таку думку висловила співзасновниця і головний виконавчий директор компанії Horizon Capital, виконавчий директор Українського дому в Давосі Олена Кошарна на підсумковій пресконференції оргкомітету Українського дому, інформує БІЗНЕС.

"Ми дуже раді, що президент України Володимир Зеленський обрав Давос, щоб оголосити нові сміливі ініціативи щодо подальшого залучення прямих іноземних інвестицій в країну. Це включає міжнародний арбітражний суд, податкові та інші стимули для інвесторів, а також особливу увагу персоналу для допомоги інвесторам – від входження на ринок до виконання проєкту. Для мене це найважливіше...Я думаю, що ми дуже гарно виконали це завдання, тобто показати нову Україну інвесторам", – переконана Кошарна.

Вона також висловила сподівання, що наступного року Україна зможе перевищити ту високу планку, яку продемонструвала цього року в Давосі.

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У свою чергу, виконавчий директор Української асоціації венчурного і приватного капіталу (UVCA) Ольга Афанасьєва поінформувала, що за майже 5 днів роботи Українського дому його відвідали близько 8 тисяч гостей. "Наші спікери представляли 12 країн світу. А це свідчить про те, що це були дискусії на теми, які є глобальними та актуальними, і що Україна є в констексті світових проблем та обговорень", – наголосила Афанасьєва.

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