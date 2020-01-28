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Ср., січ.
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Україна виконала своє завдання у Давосі — Олена Кошарна (ВІДЕО)

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Україні вдалось під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі продемонструвати нове бачення взаємодії з іноземними інвесторами.

Таку думку висловила співзасновниця і головний виконавчий директор компанії Horizon Capital, виконавчий директор Українського дому в Давосі Олена Кошарна на підсумковій пресконференції оргкомітету Українського дому, інформує БІЗНЕС.

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 "Ми дуже раді, що президент України Володимир Зеленський обрав Давос, щоб оголосити нові сміливі ініціативи щодо подальшого залучення прямих іноземних інвестицій в країну. Це включає міжнародний арбітражний суд, податкові та інші стимули для інвесторів, а також особливу увагу персоналу для допомоги інвесторам – від входження на ринок до виконання проєкту. Для мене це найважливіше...Я думаю, що ми дуже гарно виконали це завдання, тобто показати нову Україну інвесторам", – переконана Кошарна.

Вона також висловила сподівання, що наступного року Україна зможе перевищити ту високу планку, яку продемонструвала цього року в Давосі.

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У Давосі триває ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

У свою чергу, виконавчий директор Української асоціації венчурного і приватного капіталу (UVCA) Ольга Афанасьєва поінформувала, що за майже 5 днів роботи Українського дому його відвідали близько 8 тисяч гостей. "Наші спікери представляли 12 країн світу. А це свідчить про те, що це були дискусії на теми, які є глобальними та актуальними, і що Україна є в констексті світових проблем та обговорень", – наголосила Афанасьєва.

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Нагадаємо:

 

інвестиції Олена Кошарна Український дім у Давосі