Україна у 2019 році зберегла позиції в рейтингу виплавки сталі

За підсумками 2019 року Україна скоротила виробництво сталі на 1,2% до 20 848 млн т, проте це не завадило їй зберегти 13 місце в рейтингу найбільших виробників світу з 64 країн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Всесвітню асоціацію виробників сталі.

Відзначається, що в грудні було зафіксовано зниження виплавки сталі майже в усіх країнах першої десятки, крім Китаю, Туреччини та Ірану.

До топ-10 за підсумками грудня потрапили: Китай (84,265 млн тонн, зростання на 11,6%), Індія (9,281 млн тонн, падіння на 0,8%), Японія (7,784 млн тонн, падіння на 8 %), США (7,457 млн ​​тонн, падіння на 0,3%), Росія (6 млн тонн, падіння на 3%), Південна Корея (5,876 млн тонн, падіння на 4,7%), Туреччина (2,893 млн тонн, зростання на 0,2%), Німеччина (2,850 млн тонн, падіння на 11,7%), Іран (2,895 млн тонн, зростання на 40%) і Бразилія (2,416 млн тонн, падіння на 10,8%).

Далі йдуть Тайвань (КНР, 1,740 млн тонн, падіння на 14,6%), Україна (1,561 млн тонн, падіння на 17,2%), В'єтнам (1,531 млн тонн, зростання на 18,4%), Мексика (1,495 млн тонн, падіння на 7,3%) та Італія (1,413 млн тонн, падіння на 17,2%).

Загалом у грудні 2019 року 64 країни виробили 152,121 млн тонн сталі, що на 4% перевищує показник грудня-2018.

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В цілому за результатом 2019 року до першої десятки виробників сталі увійшли: Китай (996,342 млн тонн, зростання на 8,3% в порівнянні з попереднім роком), Індія (111,246 млн тонн, зростання на 1,8%), Японія (99,284 млн тонн, падіння на 4,8%), США (87,927. млн тонн, зростання на 1,5%), РФ (71,570 млн тонн, падіння на 0,8%), Південна Корея (71,421 млн тонн, падіння на 1,4%), Німеччина (39,675 млн тонн, падіння на 6,5%), Туреччина (33,743 млн тонн, падіння на 9,6%), Бразилія (32,236 млн тонн, падіння на 9%) і Іран (31,9 млн тонн, зростання на 30,1%).

За ними йдуть Італія (23,245 млн тонн, падіння на 5,2%), Тайвань (КНР, 22,065 млн тонн, падіння на 5,1%), Україна (20,848 млн тонн, падіння на 1,2%), В'єтнам (20,066 млн тонн, зростання на 43,2%) і Мексика (18,595 млн тонн, падіння на 8%).

За рік 64 країни виробили 1 млрд 848,548 млн тонн сталі, що на 3,5% більше, ніж у 2018-му.

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