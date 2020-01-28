Нацбанк і уряд "за кавою" обговорили доступні кредити для бізнесу та населення

Керівництво Національного банку України (НБУ) та представники економічного блоку Кабінету міністрів провели чергову неформальну зустріч "на каву", на якій обговорили реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

Представники НБУ наголосили, що реалізація програми "Доступні кредити 5-7-9%" сприятиме розширенню діяльності мікро та малих підприємств, створенню нових робочих місць, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів.

"Програма допоможе усунути із найсуттєвіших бар'єрів для розвитку бізнесу — високі ставки по кредитам. Програма має важливе значення для країни — розвиток малого бізнесу є драйвером для швидкого, стійкого та інклюзивного економічного зростання", — зазначає регулятор.

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Що стосується кредитування населення, то банки очікують зростання попиту на кредити на купівлю житла.

"Проте бажання банків йти в іпотеку стримують юридичні ризики. Без вирішення юридичних та інфраструктурних питань зростання іпотечного кредитування може призвести до формування "цінової бульбашки", що може стати джерелом ризику для фінансової стабільності. Щоб цього не сталося, слід впорядкувати ринок первинної житлової нерухомості, зокрема шляхом чіткого дотримання Державних будівельних норм, впровадження працюючих генпланів міст, забезпечення прозорості ринку та захисту прав інвесторів", — наголошують в НБУ.

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