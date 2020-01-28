Українська компанія відкриває мережу кавових точок в Абу-Дабі

Компанія UBH General Trading, заснована українцями, спільно з торговою мережею F-Mart відкрили Jamero Coffee Point в мечеті Шейха Заїда в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Український Бізнес Хаб в Арабському світі.

Зазначається, що у 2020 році UBH General Trading планує відкрити ще 10 кавових точок спільно з F-Mart.

Одна з них буде розташована на станції метро EXPO district, яка зустрічатиме всіх гостей на виставку Expo 2020 Dubai.

"Таким чином, гості виставки зі всього світу зможуть спробувати каву українського виробника. Разом з тим UBH General Trading планує відкриття власних кавових точок Take Away у великих бізнес центрах, визначних пам'ятках Абу-Дабі та Дубай", — зазначили в Хабі.

Нагадаємо, у 2019 році в Дубаї видали майже 38,4 тис. нових ліцензій на бізнес, що на 90% більше, ніж у попередньому році. В тому числі, таку ліцензію отримала компанія UBH General Trading.

Довідка: UBH General Trading – це платформа для B2B, B2C, B2G сервісів і послуг. Компанія налагоджує збут і продаж продукції з України.

Компанія займається трейдингом food/non food продукції, надає складські послуги, реалізує інвестиційні проєкти в Дубаї та в Україні, підтримує та допомогає у масштабуванні бізнесу в ОАЕ та регіонах MENA.