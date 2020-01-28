Бізнес озвучив топ-10 пріоритетів 2020 року

Про це повідломляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ЄБА.

В Асоціації зазначили, що більшість пріоритетів бізнесу переплітаються з ключовими питаннями, які обговорювалися на форумі в Давосі – економіка, технології, промисловість та екологія.

"Водночас, лише спільно з базовими речами — справедливою судовою системою, дієвими правоохоронними органами та наявністю рівних правил гри — вони допоможуть забезпечити реальні зміни в країні. Тож дуже сподіваємось, цього року влада візьме до уваги пропозиції спільноти і ми зможемо на повну використовувати потенціал, який має Україна. Аби 2020 став дійсно роком розвитку та залучення інвестицій", — зазначила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

Так, перший пріоритет стосується протидії тіньовій економіці, яка, залежно від сектору, коливається від 25% до 60%, що створює нерівні правила гри на ринку та заважає прозорому бізнесу рухатись вперед. Йдеться про боротьбу з контрабандою та фальсифікатом, захист прав інтелектуальної власності, тощо.

Другий – зниження податкового навантаження на фонд оплати праці та тиску на легальний бізнес. Так, досвід минулого року продемонстрував, що часом під гаслами модернізації податкової системи деколи можуть пропонуватись не зовсім раціональні податкові новації та вибіркове додаткове оподаткування саме на сумлінних платників.

Третій – впровадження принципів circular economy. В даному контексті йдеться про стимулювання скорочення утворення та утилізації забруднюючих речовин підприємствами промисловості в рамках виконання міжнародних зобов'язань України та європейський підхід у питанні сортування відходів (запровадження розширеної відповідальності виробника), адже зараз понад 93% відходів вивозиться на сміттєзвалища і лише 4,18% відсортовується.

Четвертий – продовження гармонізації законодавства України з нормами ЄС, аби українська продукція відповідала європейським вимогам та бізнес не мав труднощів з постачання продукції з та до ЄС. Так, в даному аспекті потребують вдосконалення, наприклад, напрямки тваринництва (прийняття проєкту закону про ветеринарну медицину, впровадження європейських стандартів контролю безпечності продукції, наприклад, на наявність небезпечного для людини захворювання сальмонельозу у птиці), фармацевтична сфера, адаптація вимог маркування, до прикладу, на косметику, тощо.

П’ятий – ухвалення сучасного трудового законодавства. "Про ці зміни бізнес говорить вже декілька років. Тож врешті варто зробити крок на зустріч європейським умовам трудового законодавства, відкрити ринок праці України для якісних міжнародних спеціалістів, змінити ще радянський Кодекс законів про працю в Україні, який на сьогодні діє, сучасним документом", – наголошують в Асоціації.

Шостий – охорона здоров’я. Перш за все, йдеться про забезпечення продовження медичної реформи, наявність прозорих критеріїв для подальшого розширення програми "Доступні ліки" та контроль якості ліків (аби виключити будь-які дублювання, зокрема, для імпорту ліків), подальше ефективне застосування Національного переліку основних лікарських засобів і розвитку оцінки медичних технологій. "Крім того, окрему увагу все ж варто приділяти розвитку галузі клінічних досліджень та збільшенню кількості проектів, аби розширити доступ важкохворих пацієнтів до інноваційного і безоплатного лікування тощо", – вважають в ЄБА.

Сьомий – сприяння розвитку міжнародної торгівлі. Йдеться про вирішення питання нестачі автодозволів на міжнародні вантажні перевезення, що наразі створює суттєві перешкоди вільній торгівлі, стоїть на заваді належному виконанню договірних зобов’язань українських підприємств перед європейськими клієнтами та в цілому негативно впливає на бізнес-клімат в Україні. Крім того, запровадження промислового безвізу (підписання Угоди АСАА).

Восьмий – впровадження ринку землі шляхом прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Дев’ятий – сприяння інноваціям, розвитку освіти і впровадженню нових технологій в бізнесі і в державному управлінні. Йдеться про діджиталізацію комунікації між бізнесом та державою, подальший розвиток cashless, побудову сучасної системи освіти – необхідні інвестиції в розвиток людського капіталу, сфери технологій, розбудову інноваційної економіки, що має стати підґрунтям для подальшого економічного та соціального зростання країни.

Десятий – стимулювання інвестиційної привабливості України загалом та регіонів, зокрема. "Минулий рік приніс важливі зрушення у напрямку делегування певних державних функцій та активів приватному сектору – як-то запуск "великої" приватизації та механізму концесії. Сподіваємося на продовження цієї тенденції і в 2020 році. Це позитивні сигнали для інвесторів та нові можливості для залучення фінансування та зменшення корупційних проявів", – заявили в ЄБА.

Нагадаємо, за даними НБУ, в останні три місяці 2019 року в Україні погіршились ділові очікування.