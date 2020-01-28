У ФРУ закидають уряду перетворення України у "позаштатну" аграрну країну

Про це у Facebook повідомив голова ради ФРУ Дмитро Олійник, інформує БІЗНЕС.

За його даними, в останні 7 років скорочення промислового виробництва досягло катастрофічних 25,1%. Так, у 2012 році промвиробництво знизилось на 0,7%, у 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%. Водночас у 2016 році зафіксовано зростання на 2,8%, у 2017 році – на 0,4%, у 2018 році – на 1,6%.

"У 2019 замість прогнозованого Міністерством економіки скорочення промислового виробництва на 0,6%, маємо цілих 1,8%. Така велика похибка свідчить тільки про непрофесіоналізм економічного блоку уряду", – вважає Олійник.

Він наголошує, що влада в "ручному режимі" колись потужну індустріальну Україну продовжує перетворювати на "позаштатну" аграрну країну.

"Більш того, знищуючи промисловість, влада змушує українців, які стрімко втрачають роботу, виїжджати за кордон. За даними того Держстату в грудні 2019 року кількість безробітних в Україні різко зросла на 15% — з 288,9 тисячі у листопаді, до 338,2 тисячі. За офіційними даними сьогодні близько 4 мільйонів українців вимушено стали заробітчанами. А ми знаємо, що жодна країна в світі не розвивалася економічно, тим більше швидшими темпами, без створення робочих місць і без приросту населення", – написав голова ради ФРУ.

Також, за його словами, нищівною для промисловості є політика сильної гривні, яку провадить НБУ. Це призводить до того, що експортери продовжують програвати, а імпорт дешевшає і стає ще бажанішим в країні.

"У Давосі ми побачили, як "Укрзалізницю" віддають на 10 років в управління найбільшому залізничному оператору Німеччини — Deutsche Bahn. А це означатиме гарантовані поставки на УЗ німецьких промислових гігантів. Безперечно, Україна – країна великих інвестиційних можливостей, і ми щиро вітаємо зусилля Уряду, що спрямовані на залучення іноземних інвестицій. Але хотілось би мати послідовну інвестиційну політику, коли умови для інвестування є рівними, прозорими та зрозумілими для усіх гравців ринку – як зовнішніх, так і внутрішніх", – зазначає Олійник.

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Для зупинення падіння промисловості ФРУ пропонує невідкладно затвердити Стратегію "Промислового розвитку України" і запровадити наступні першочергові заходи:

Щодо грошово-кредитної політики:

1. Змінити характер емісії гривні зі спрямованого переважно на вирішення проблем фінансування бюджету через розміщення ОВДП на вирішення проблем фінансування економіки через розміщення облігацій, випущених банками та інститутами розвитку для фінансування інвестиційних проектів (в рамках затвердженого бюджету).

2. Перейти до виваженої курсової політики, яка має не допускати суттєвих коливань курсу гривні під впливом притоку або відтоку спекулятивних капіталів.

3. Суттєво знизити облікову ставку Національного банку України до рівня, що буде наближений до рівня інфляції. Щодо стимулювання промислового розвитку:

1. Включити вимоги щодо локалізації виробництва до умов реалізації різноманітних бюджетних програм розвитку економіки, надання державної кредитної підтримки чи податкових стимулів, публічних закупівель тощо.

2. Здійснювати закупівлі продукції вітчизняного виробництва, в тому числі і шляхом публічних закупівель, виключно за умови досягнення встановленого рівня локалізації виробництва в Україні.

3. Компенсувати частину відсоткової ставки по залученим у виробництво високотехнологічних товарів кредитам за умови підвищення рівня локалізації.

4. Запровадити поетапне імпортозаміщення в промисловості України.

5. Частково звільнити від сплати податку на землю ділянки, на яких розташовані виробничі потужності, із наступним цільовим спрямуванням вивільнених коштів на капітальні інвестиції.

6. Розширити випуск вітчизняної продукції на виконання держзамовлення в межах державно-приватного партнерства.

7. Фінансувати приватні підприємства оборонно-промислового комплексу під час виконання державного оборонного замовлення в частині створення новітніх матеріалів і технологій, модернізації та технічного переозброєння виробництва.

8. Тимчасово запровадити мито на експорт сировини.

9. Виконувати плани капітальних інвестицій монопольних підприємств з максимальним використанням поставок вітчизняними підприємствами.

10. Забезпечувати підприємства дорожньої галузі та комунального господарства спеціалізованою дорожньою технікою з відповідним рівнем локалізації шляхом часткової компенсації вартості та/або процентів за кредитами на придбання дорожньо-будівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

11. Зберегти програми компенсації частини вартості сільгосптехніки і обладнання вітчизняного виробництва на 2020 – 2021 роки.

12. Запровадити механізм державної підтримки технологічних інновацій у машинобудуванні.

13. Розвивати індустріальні парки.

14. Ввести тимчасовий мораторій на залучення державними підприємствами та установами кредитів для придбання продукції машинобудування іноземного виробництва.

15. Тимчасово встановити додатковий імпортний збір з товарів, що ввозяться на митну територію України у режимі імпорту, незалежно від укладених Україною угод про вільну торгівлю, у зв’язку із погіршенням торгівельного сальдо та кризою у промисловості.

16. Забезпечити повноцінне функціонування Експортно-кредитного агентства та передбачити фінансування програмної підтримки експорту.

17. Призупинити переговори щодо підписання Угоди з Туреччиною про вільну торгівлю щодо розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

18. Провести аудит ключових міжнародних економічних угод та зобов’язань України та здійснити їх перегляд в частині, що суперечить комплексній стратегії економічного розвитку за доктриною української реіндустріалізації.

Нагадаємо: