Україні не варто чекати чергової масштабної кризи — Хмельницький

Таку думку він висловив, відповідаючи з Давосу на питання своїх підписників у соцмережах, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу UFuture.

Водночас він наголосив, що Україні варто займатися власним розвитком, щоб бути до неї готовою.

Крім того, підприємець зазначив, що сьогодні Україна все ще перебуває в пошуках своєї національної ідеї, однак відповідь на це питання допоможе знайти розвиток підприємництва.

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"Ідея, яка може всіх нас об’єднати — це вічне питання, і ніхто на нього не може дати відповідь в нашій країні. Ми саме в пошуку. Звичайно ж, нам треба розвивати підприємництво, переглянути ставлення до бізнесу, до успішних людей, які створюють робочі місця і платять податки. Що у нас вийде краще — розвивати IT чи сільське господарство, займатися переробкою чи заробляти на транзиті — залежить від людей, які цим займатимуться. Чим розумніша нація, чим креативніші люди, тим швидше ми досягнемо розвитку нашої країни", — переконаний Хмельницький.

Нагадаємо, засновник компанії UFuture Василь Хмельницький у Давосі назвав 5 кроків, що зроблять Україну успішною.