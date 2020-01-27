Кіберполіція обшукала IT-компанію, яка працювала з онлайн-казино

Національна поліція одночасно провела в приміщеннях IT-компанії, та помешканні працівників 8 обшуків у Київській області, Києві та Харкові, компанія надавала послуги зі створення та підтримки онлайн-казино.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції, інформує БІЗНЕС.

Прибуток від такої діяльності становив близько $50 тисяч, штат компанії нараховував близько півсотні IT-спеціалістів. Кіберполіцейські повідомляють, що учасники злочинної групи створили громадське об’єднання, нібито для розвитку онлайн-ігор в Україні. Натомість, вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн казино.

"Так, замовник сплачуючи $15 тисяч отримував у власність онлайн-казино із його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові $100 тисяч, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що база користувачів усіх ресурсів онлайн-казино, до яких дотична компанія, налічувала близько 300 тисяч користувачів.

За результатами обшуків поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші.

За даними AIN.UA, мова йде про компанію Zlodei: на одній з фотографій з місця подій можна побачити елемент графіті, яким прикрашений офіс Zlodei, а також лого компанії.

Справу кваліфіковано за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом),ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Учасникам групи загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 22 січня в офісі "Фаворит Спорт" і в будинках співробітників проходили обшуки.