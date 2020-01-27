Як світова економіка реагує на смертоносний коронавірус

Світові ринки болісно реагують на цей стресовий чинник: нафта дешевшає, фондові індекси падають, а ціни на активи, навпаки, ростуть. Експерти пророкують, що саме китайський коронавірус стане передумовою чергової світової кризи.

Світові ринки лихоманить

Фінансові ринки охоплені страхами, пов'язаними з впливом коронавируса на економіку. Поки китайські біржі святкують Новий рік, європейські майданчики вже в повній мірі відчувають вплив стресового чинника.

Так, за даними Reuters, індекс MSCI, який відстежує акції в 47 країнах, знизився на 0,42% — до найнижчого рівня з 13 січня. Індекс MSCI щодо азіатсько-тихоокеанських акцій за межами Японії впав на 0,45%.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав на 1,4% до найнижчого рівня з 14 січня.

Французький CAC знизився на 1,68% на тлі падіння акцій виробників товарів класу люкс, які залежать від ситуації в Китаї, LVMH, Hermes і власника Gucci Kering.

Німецький індекс DAX втратив 1,47%, британський FTSE 100 — 1,5%.

Японський індекс Nikkei 27 січня продемонстрував найбільше внутрішньоденне падіння за п'ять місяців на чолі з акціями туристичного сектора на тлі побоювань про те, що новий коронавірус з Китаю може забрати більше життів, ніж прогнозувалося. Індекс Nikkei впав на 2,03%, максимально з 26 серпня, до 23.343,51 пункту, що є найнижчим рівнем з 8 січня.

Ширший Topix втратив 1,61% до 1.702,57.

Субіндекс акцій авіакомпаній впав на 3,4% до мінімуму з травня 2017 року. При цьому акції ANA Holdings і Japan Airlines впали на 3% і 3,9% відповідно.

За словами експертів, зараз глобальний капітал перетікає в менш ризиковані активи — казначейські облігації США та валютні облігації країн, що розвиваються.

Агропадіння

Поширення нового типу коронавірусу спричинило й падіння цін на продукцію агросектору.

За даними AgroPolit.com, березневі ф'ючерси на соя-боби подешевшали на 0,8%, до $8,94 за бушель. Ф'ючерси на пшеницю з поставкою в березні втратили в ціні 1,8%, знизившись до $5,63 за бушель. Березневі ф'ючерси на кукурудзу подешевшали на 1,1%, до $3,83 за бушель.

Крім того, вплив епідемії на попит і порушення транспортного сполучення вдарили по ринку сільгосппродукції. Трейдери розраховували на збільшення закупівель сільгосппродукції з США в Китаї після підписання угоди про "першу фазу" торгової угоди.

Голова ради громадської організації "Бізнес – Варта" Іван Мірошніченко вважає, що ситуація із коронавірусом у Китаї негативно вплине на товарні, аграрні та фондові ринки, особливо Азії й Китаю. "Добре знову для золота, срібла, платини, нішових компаній, які не пов’язані з цією проблематикою, або навпаки напряму пов’язані (медицина), — зазначив він.

Український фідбек

Україна теж вирішила перестрахуватися та впровадити низку превентивних заходів.

Зокрема, авіакомпанія SkyUp, яка виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp, оголосила припинення з лютого виконання рейсів до Китаю через поширення коронавірусу. Польоти призупиняються з 3 лютого по 28 березня, пише "Інтерфакс-Україна"

"Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство охорони здоров'я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня. Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет", — заявили в авіакомпанії.

Водночас туроператор JoinUp вирішив повернути своїх туристів із китайського острова Хайнань 29 січня і 1 лютого. Туристи, які вже купили та оплатили тури на китайський курорт, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру.

У свою чергу, компанія "Укрпошта" запевнила, що немає жодних доказів про ризик поширення коронавірусу через посилки і закликає не поширювати неправдиву інформацію. "Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", — повідомляє пресслужба "Укрпошти".