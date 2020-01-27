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Зеленський сподівається, що польські інвестори оцінять поліпшення бізнес-клімату в Україні

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Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості Польщі як одного з головних торговельних партнерів України.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою в понеділок в Освенцімі, передає БІЗНЕС.

Зеленський  сподівається, що польські інвестори оцінять реформи й поліпшення бізнес-клімату в Україні.

"Ми погодили наше подальше економічне співробітництво. Польща – наш четвертий торговельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи та поліпшення бізнес-клімату в Україні", – сказав він.

Зеленський також відзначив постійну підтримку Польщею європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, Зеленський побачив у Давосі підтримку інвесторів.

Володимир Зеленський Польща