Ярославський хоче взятися за ремонт українських доріг

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський заявив про готовність є зайти на ринок дорожньо-ремонтних робіт.

Про це він заявив журналістам у кулуарах конференції "Дороги UA 2020", передає БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо брати участь у дорожньому будівництві. В усіх областях", – зазначив Ярославський.

Бізнесмен повідомив про плани створити українсько-іноземну компанію. "Ми запросили одних іноземних партнерів, моїх давніх друзів, і спільною компанією здійснюватимемо будівництво, намагатимемося брати участь у будівництві та реконструкції доріг. Сподіваємося, що вже цього року", – наголосив бізнесмен.

Він також повідомив, що зацікавлений в участі у будівництві аеродромів. "Можливо, ми цією спільною компанією зайдемо і в аеропорт", – сказав він.

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