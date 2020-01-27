Україна заробила 1,25 млрд євро на випуску євробондів

Державна казначейська служба України 27 січня отримала кошти від облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 1,25 млрд євро з дохідністю 4,375% та з погашенням у 2030 році.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Зазначається, що 10-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами (85%), хедж фондів (7%) та пенсійних і страхових фондів (6%), тоді як частка банків склала 2%. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

Інвестори зі Сполученого Королівства, США та країн Євросоюзу придбали більшу частину випуску при первинному розміщенні, їх частки склали 42%, 34% та 19% відповідно. Інвестори з Азії та країн Близького Сходу купили 5% випуску.

"Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету", — зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.