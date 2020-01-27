Україна щороку втрачала до 3-4% ВВП через погану інфраструктуру – Гончарук

Внаслідок ДТП, перевитрат пального, зростання витрат на перевезення та ремонту транспорту Україна щороку втрачала 3-4% ВВП.

Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук під час презентації Дорожньої стратегії-2020, інформує БІЗНЕС.

"Раніше українські дороги були символом корупції та ганьби. Щодня в країні стається понад 400 аварій, зокрема через погані дороги та інфраструктуру", – сказав прем’єр.

Він зазначив, що у рейтингу якості доріг, за версією Всесвітнього економічного форуму, із 137 країн Україна посіла 130-те місце, опинившись між Мозамбіком і Парагваєм. Тому він обіцяє, що у найближчі 5 років дороги стануть символом зростання та розвитку України.

Для цього в 2020 році уряд планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.

У свою чергу, міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що зниження аварійності на 30% – ключова ціль міністерства, передбачена програмою діяльністю уряду.

"Для цього у 2020 році будуємо інфраструктуру безпеки, запроваджуємо нові стандарти під час облаштування пішохідних переходів, розв’язок та інших об’єктів. Видатки – 1,5 млрд грн", – повідомив міністр.

Він додав, що цьогоріч державна програма безпеки запланована у розмірі 3,2 млрд грн.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в Мінінфраструктури повідомили про намір ліквідувати Державну акціонерну компанію "Автомобільні дороги України" і передати її функції приватному сектору.