Раду закликають пришвидшити заборону пластикових пакетів

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту № 2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міненерго.

У міністерстві звертають увагу на важливість якнайшвидшого ухвалення законопроєкту, зважаючи на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ.

"Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню. Відтак, законопроєкт пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми", – наголошує Оржель.

Міненерго нагадує, що проголосований у першому читанні законопроєкт перебуває на розгляді у Комітеті ще з листопада 2019 року.

"Депутати попереднього скликання не провели реформу у сфері поводження з відходами через відсутність політичної волі. Пришвидшення прийняття змін до чинного законодавства у цій сфері, продемонструє пріоритетність виконання природоохоронних заходів та зацікавленість у побудові чистої та успішної країни народними депутатами IX скликання", – зазначає Оржель.

Він також зазначив про необхідність заборони оксорозкладних пакетів, адже вони завдають шкоди довкіллю через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду та грунт. Водночас міністр запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію закону.

Нагадаємо: