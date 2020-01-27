Раду закликають пришвидшити заборону пластикових пакетів

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту № 2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міненерго.
У міністерстві звертають увагу на важливість якнайшвидшого ухвалення законопроєкту, зважаючи на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ.
"Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню. Відтак, законопроєкт пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми", – наголошує Оржель.
Міненерго нагадує, що проголосований у першому читанні законопроєкт перебуває на розгляді у Комітеті ще з листопада 2019 року.
"Депутати попереднього скликання не провели реформу у сфері поводження з відходами через відсутність політичної волі. Пришвидшення прийняття змін до чинного законодавства у цій сфері, продемонструє пріоритетність виконання природоохоронних заходів та зацікавленість у побудові чистої та успішної країни народними депутатами IX скликання", – зазначає Оржель.
Він також зазначив про необхідність заборони оксорозкладних пакетів, адже вони завдають шкоди довкіллю через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду та грунт. Водночас міністр запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію закону.
Нагадаємо:
- У листопаді 2019 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону продажі в торгівлі та ресторанах тонких пластикових пакетів (товщиною до 50 мікрометрів) з 1 січня 2022 року.
- Українська корпорація вирішила випускати біорозчинні сміттєві пакети.