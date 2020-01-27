В Україні запустять Єдине вікно надрокористувача

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Держгеонадр.

Мета нового сервісу – забезпечити кваліфіковану консультацію щодо належного оформлення документів, процедур і термінів отримання спецдозволів. Щоб полегшити процес підготовки заяв та супутніх документів, спеціалісти Служби розроблять та опублікують у вільному доступі детальні інструкції із роз’ясненнями щодо комплектності документів, правильності їх нумерації та прошивання, перевірки заповнення даних. Також нададуть зразки типових заяв і примірних угод. Уся інформація щодо етапів проходження документів від подання до отримання ліцензії буде запропонована у схематичному вигляді.

"Ми як сервісна служба зацікавлені у тому, аби забезпечити прозорість процесу отримання спецдозволу на усіх його етапах. Минулого року майже 65% заяв, які надійшли у Службу, були повернуті надрокористувачам. Переважна більшість — через некомплектність пакету документів або помилки у заповненні заяв та угод, — пояснив голова Держгеонадр Роман Опімах. — Щоб уникнути повторення цієї статистики, ми запроваджуємо консультації на етапі підготовки і маємо підстави сподіватись, що це дозволить суттєво скоротити кількість повернень та прискорить процес отримання спецдозволів. Працюємо над тим, аби надати надрокористувачам максимально зрозумілі механізми роботи".

За словами очільника Служби, сервісний центр працюватиме із понеділка по п‘ятницю, кожному відвідувачу зможуть надати безкоштовну консультацію за попереднім записом. "Консультації надаватимуть спеціалісти Держгеонадр, допомагатимуть їм випускники вишів, яких ми плануємо запросити на практику", — додав Опімах.

Наразі у Держгеонадрах працюють над оновленим Кодексом про надра та проводять роботу по залученню інвестицій в українське видобування.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року в Кабміні презентували Інвестиційний атлас надрокористувача.