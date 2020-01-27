В "Укрзалізниці" запрацює антикорупційний комітет під керівництвом Лещенка

Відповідне рішення члени Наглядової ради ухвалили 23 січня, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу УЗ.

Членами комітету, окрім Лещенка, будуть Адомас Аудіцкас та Андерс Ослунд.

Комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладає компанія для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності і яких – для посилення боротьби з корупцією.

"Зі створенням цього спеціалізованого комітету, який в своєму роді є першим поміж державних підприємств, ми підкреслюємо, що протидія корупції і комплаєнс є першочерговими завданнями для Наглядової ради Укрзалізниці. Це дасть нам можливість системно слідкувати як компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні покращення у цьому питанні", – заявив голова Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунер.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року прем’єрміністр Олексій Гончарук заявив, що невдовзі Кабмін ухвалить рішення щодо кадрових змін в "Укрзалізниці" через корупцію в компанії.