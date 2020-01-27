У Раді сказали, коли може з`явитися Бюро фінрозслідувань

Президент України Володимир Зеленський планує на початку лютого внести до Верховної Ради законопроєкт про запуск Бюро фінансових розслідувань.
Про це сказав голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський у інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.
"Президент має намір внести свій законопроєкт. Думаю, це станеться 4-5 лютого", – сказав Монастирський.
За його даними, зараз в Офісі президента перебувають близько 9 законопроєктів стосовно цього питання. "Ведуться дискусії, в тому числі в комітеті з нацбезпеки, про те, яким повинен бути концепт", – сказав голова комітету.
При цьому він зазначив, що влада поки що не має єдиного підходу. "Тут питання в тому, щоб був знайдений єдиний концепт, це основна задача, яка вирішувалася більш інтенсивно протягом останнього місяця. Тому що до цього ми бачили "перетягування каната": комітет зі своєю думкою, Офіс президента, який вважає по-іншому, і СБУ, яке вважає по-своєму", – резюмував Монастирський.
Нагадаємо:
- 25 вересня 2019 року члени Української Ради Бізнесу проаналізували законопроєкт №1208 щодо створення Бюро фінансових розслідувань та підтримали більшу частину норм документу. Згодом президент Української асоціації виробників, член наглядової ради УРБ Александр Громико назвав чотири позиції, які мають лягти в основу нового закону про Бюро фінозслідувань.
- 2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.
- 7 жовтня Федерація роботодавців України закликала доопрацювати закон про Бюро фінрозслідувань.
- 17 січня 2020 року Верховна Рада без обговорення відхилила законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.