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У Раді сказали, коли може з`явитися Бюро фінрозслідувань

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Президент України Володимир Зеленський планує на початку лютого внести до Верховної Ради законопроєкт про запуск Бюро фінансових розслідувань.

Про це сказав голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський у інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.

"Президент має намір внести свій законопроєкт. Думаю, це станеться 4-5 лютого", – сказав Монастирський.

За його даними, зараз в Офісі президента перебувають близько 9 законопроєктів стосовно цього питання. "Ведуться дискусії, в тому числі в комітеті з нацбезпеки, про те, яким повинен бути концепт", – сказав голова комітету.

При цьому він зазначив, що влада поки що не має єдиного підходу. "Тут питання в тому, щоб був знайдений єдиний концепт, це основна задача, яка вирішувалася більш інтенсивно протягом останнього місяця. Тому що до цього ми бачили "перетягування каната": комітет зі своєю думкою, Офіс президента, який вважає по-іншому, і СБУ, яке вважає по-своєму", – резюмував Монастирський.

Нагадаємо:

Законопроєкт Бюро фінансових розслідувань