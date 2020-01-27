Фонд Гейтса пожертвує $10 млн на боротьбу з коронавірусом

Благодійний фонд мільярдера Білла Гейтса і його дружини Мелінди виділить $ 10 млн Китаю та Африці на боротьбу з поширенням нового штаму коронавирусу 2019 nCoV.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на China Daily.

Зокрема, $5 млн виділяється низці державних і приватних партнерів на боротьбу з коронавірусом у Китаї. Ще $ 5 млн буде спрямовано органам з контролю і профілактиці захворювання в країнах-членах Африканського союзу.

Гроші підуть в тому числі на лабораторне підтвердження діагнозів у осіб з підозрою на захворювання коронавірусом, безпечну ізоляцію і догляд за пацієнтами з підтвердженим захворюванням.

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