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Фонд Гейтса пожертвує $10 млн на боротьбу з коронавірусом

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Благодійний фонд мільярдера Білла Гейтса і його дружини Мелінди виділить $ 10 млн Китаю та Африці на боротьбу з поширенням нового штаму коронавирусу 2019 nCoV.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на China Daily.

Зокрема, $5 млн виділяється низці державних і приватних партнерів на боротьбу з коронавірусом у Китаї. Ще $ 5 млн буде спрямовано органам з контролю і профілактиці захворювання в країнах-членах Африканського союзу.

Гроші підуть в тому числі на лабораторне підтвердження діагнозів у осіб з підозрою на захворювання коронавірусом, безпечну ізоляцію і догляд за пацієнтами з підтвердженим захворюванням.

Нагадаємо:

  • Білл Гейст зосередився на благодійності після того, як відійшов від управління створеної ним компанії Microsoft. Бізнесмен пожертвував мільярди доларів на різні напрямки, в тому числі на боротьбу з хворобами, глобальним потеплінням, підтримку прав жінок тощо.
  • У грудні 2019 року в Китаї виявили новий штам коронавірусу, відомий під назвою 2019-nCOV. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах КНР, 80 людей вже померли. Також новий смертоносний вірус зафіксували в низці інших країн, зокрема у Франції, США.
Боротьба коронавірусом благодійність