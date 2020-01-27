Фонд Гейтса пожертвує $10 млн на боротьбу з коронавірусом

Благодійний фонд мільярдера Білла Гейтса і його дружини Мелінди виділить $ 10 млн Китаю та Африці на боротьбу з поширенням нового штаму коронавирусу 2019 nCoV.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на China Daily.
Зокрема, $5 млн виділяється низці державних і приватних партнерів на боротьбу з коронавірусом у Китаї. Ще $ 5 млн буде спрямовано органам з контролю і профілактиці захворювання в країнах-членах Африканського союзу.
Гроші підуть в тому числі на лабораторне підтвердження діагнозів у осіб з підозрою на захворювання коронавірусом, безпечну ізоляцію і догляд за пацієнтами з підтвердженим захворюванням.
Нагадаємо:
- Білл Гейст зосередився на благодійності після того, як відійшов від управління створеної ним компанії Microsoft. Бізнесмен пожертвував мільярди доларів на різні напрямки, в тому числі на боротьбу з хворобами, глобальним потеплінням, підтримку прав жінок тощо.
- У грудні 2019 року в Китаї виявили новий штам коронавірусу, відомий під назвою 2019-nCOV. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах КНР, 80 людей вже померли. Також новий смертоносний вірус зафіксували в низці інших країн, зокрема у Франції, США.