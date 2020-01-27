Малий бізнес втрачає інтерес до кредитування — ЄБA

Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) "Індекс настроїв малого бізнесу", в Україні 52% підприємців вважають, що кредитування — це досить дорого і складно.

Про це повідомила менеджер проєкту UnlimitUkraine ЄБА Олена Еро, інформує БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Асоціації.

Згідно з цим опитуванням, 53% представників малого бізнесу планували збільшувати рівень фінансування свого бізнесу в 2019 році.

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"Однак це же опитування продемонструвало, що малий бізнес поступово втрачає інтерес до кредитування — 52% підприємців вважають, що це досить дорого і складно. Ще 13% переконані, що отримати кредит представнику малого або середнього бізнесу в Україні абсолютно неможливо. Тому, ми сподіваємося, що нова урядова програма підвищить інтерес підприємців до викорис тання кредитних коштів на розвиток і масштабування свого бізнесу", — сказала експерт виданню Delo.ua.

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