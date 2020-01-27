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Уряд хоче змінити Податковий кодекс щодо користування нафтогазоносними надрами

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Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроєкт №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт ВР.

Так, документ був зареєстрований у парламенті у понеділок, 27 січня. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження законопроєкту – переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо,  Рада попередньо ухвалила зміни до Податкового кодексу.

 

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