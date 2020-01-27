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В Українському інституті майбутнього сказали, з чого почнеться світова криза

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Нова світова криза може розпочатися з Китаю, де зафіксували новий штам смертоносного коронавірусу, що викликає важке захворювання легенів.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін, інформує БІЗНЕС.

"Ви запитували звідки почнеться нова світова криза? Провінція Ухань (КНР), де спалахнув новий каронавірус — один з найважливіших промислових і логістичних регіонів Китаю. Понад 300 з 500 найбільших компаній світу присутні в місті, в тому числі Microsoft, німецька компанія з розробки програмного забезпечення SAP і французький виробник автомобілів Groupe PSA", — написав Амелін.

Він додав, що зростання ВВП Ухані в 2019 році склало 7,8%, що на 1,7 процентних пункти вище, ніж в середньому по країні.

У зв`язку з виявленням смертельного коронавірусу Китай з 27 січня не випускає з країни туристичні групи. Також клієнти з усього світу вже відмовляються від посилок з АліЕкспресс.

"А частка Китаю у світовій економіці при цьому 18%. Тож туристів з Китаю не буде, в Китай теж. Торгівля (попит і пропозиція) почнуть знижуватися. Китай скоротить інвестиційні програми як всередині країни, так і зовні. Це відіб`ється на всіх економічних партнерах Китаю, в першу чергу, на США. Позначиться це і на борговому ринку. Тут головне почати, а далі картковий будиночок боргових бульбашок країн, що розвиваються і переоцінених публічних компаній швидко почне сипатися. Так що, пристебніться, схоже, починається", — попереджає експерт.

Нагадаємо:

  • У грудні 2019 року Анатолій Амелін назвав головні зовнішні ризики для стабільності української економіки, серед яких торгові суперечки між США та Китаєм, між США та Європою, вибори в США, а також зовнішні боргові зобов'язання України.
  • У грудні 2019 року в Китаї виявили новий штам коронавірусу, відомий під назвою 2019-nCOV. Влада Китаю підтвердила понад 200 випадків хвороби, близько 80 людей вже загинули. Також новий вірус зафіксували в низці інших країн, зокрема у Франції, США.
  • У січні 2020 року в МВФ заявили, що світовій економіці загрожує нова велика депресія через загальну нерівність і нестабільність фінансового сектора.
Світова криза каронавірус у Китаї