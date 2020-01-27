В Українському інституті майбутнього сказали, з чого почнеться світова криза

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін, інформує БІЗНЕС.

"Ви запитували звідки почнеться нова світова криза? Провінція Ухань (КНР), де спалахнув новий каронавірус — один з найважливіших промислових і логістичних регіонів Китаю. Понад 300 з 500 найбільших компаній світу присутні в місті, в тому числі Microsoft, німецька компанія з розробки програмного забезпечення SAP і французький виробник автомобілів Groupe PSA", — написав Амелін.

Він додав, що зростання ВВП Ухані в 2019 році склало 7,8%, що на 1,7 процентних пункти вище, ніж в середньому по країні.

У зв`язку з виявленням смертельного коронавірусу Китай з 27 січня не випускає з країни туристичні групи. Також клієнти з усього світу вже відмовляються від посилок з АліЕкспресс.

"А частка Китаю у світовій економіці при цьому 18%. Тож туристів з Китаю не буде, в Китай теж. Торгівля (попит і пропозиція) почнуть знижуватися. Китай скоротить інвестиційні програми як всередині країни, так і зовні. Це відіб`ється на всіх економічних партнерах Китаю, в першу чергу, на США. Позначиться це і на борговому ринку. Тут головне почати, а далі картковий будиночок боргових бульбашок країн, що розвиваються і переоцінених публічних компаній швидко почне сипатися. Так що, пристебніться, схоже, починається", — попереджає експерт.

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