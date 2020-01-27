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Маск збільшив свої статки на $1,7 млрд на стрибку акцій Tesla 

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Зростання акцій компанії Tesla на 16% збільшило статки її засновника Ілона Маска на $1,7 млрд – до $ 32 млрд за тиждень.

Про це повідомляє БІЗНЕС  із посиланням на розрахунки журналу Forbes.

Серед причин такого зростання – досягнення прибутку в третьому кварталі (він склав $143 млн), кращогого, ніж очікувалося, продажу електромобілів Tesla в четвертому кварталі і початок продажу зібраних в Китаї Model 3.

За умовами контракту, схваленого акціонерами компанії, Маск повинен отримати премію в розмірі $346 млн, якщо капіталізація Tesla виросте до $100 млрд і втримається на цьому рівні протягом півроку. Автовиробник вже обігнав за ринковою вартістю Ford і GM. Зараз дорожче тільки японська Toyota з капіталізацією $ 233 млрд.

Зараз Ілону Маску належать приблизно 22% акцій виробника електромобілів, він займає 28 місце в списку найбагатших людей світу.

Нагадаємо, капіталізація Tesla вперше сягнула $100 млрд.

Tesla Ілон Маск