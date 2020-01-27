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В Україні запрацюють нові правила блокування податкових накладних

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Кабінет міністрів України затвердив нові порядки з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в реєстрі податкових накладних.

Відповідна постанова уряду набуде чинності 1 лютого 2020 року, інформує БІЗНЕС.

Так, Порядок визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, права та обов’язки їх членів.

Зокрема, документ визначає:

- порядок автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків;
- порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрації таких ПН/РК в ЄРПН;
- порядок подання Таблиці даних платника податку;
- порядок діяльності Комісії контролюючого органу;
- порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК;
- критерії ризиковості та перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ;

- критерії ризиковості здійснення операцій.

Нагадаємо, Державна податкова служба повідомила про скорочення кількості заблокованих податкових накладних у співвідношенні до зареєстрованих.

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