У Дніпрі знову пікетують головний офіс "ПриватБанку"

Вранці 27 січня співробітники Нікопольського заводу феросплавів (НФЗ) знову почали пікет біля головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі.
Про це у Facebook повідомив прессекретар банку Олег Серга, інформує БІЗНЕС.
"Нагнітають обстановку. Сьогодні вранці пікетники НЗФ незаконно перекрили в'їзди до головного офісу банку. Викликали поліцію", — написав Серга.
Нагадаємо:
- 28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів. Згідно з нею, НЗФ зобов’язувався погасити заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна.
- 6 вересня завод достроково виконав зобов’язання перед Нацбанком за мировою угодою, погасивши заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування.
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11 вересня в головному офісі "ПриватБанку" в Дніпрі поліція провела обшуки на підставі дії рішення Жовтневого районного суду Дніпра. У "ПриватБанку" розцінили дії поліції як тиск на банк і спроба його дискредитації.
- 20 вересня співробітники НЗФ влаштували пікет біля головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі.