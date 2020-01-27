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У Дніпрі знову пікетують головний офіс "ПриватБанку"

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Вранці 27 січня співробітники Нікопольського заводу феросплавів (НФЗ) знову почали пікет біля головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі.

Про це у Facebook повідомив прессекретар банку Олег Серга, інформує БІЗНЕС.

"Нагнітають обстановку. Сьогодні вранці пікетники НЗФ незаконно перекрили в'їзди до головного офісу банку. Викликали поліцію", — написав Серга.

Нагадаємо:

  • 28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів. Згідно з нею, НЗФ зобов’язувався погасити заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна.
  • 6 вересня завод достроково виконав зобов’язання перед Нацбанком за мировою угодою, погасивши заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування.

  • 11 вересня в головному офісі "ПриватБанку" в Дніпрі поліція провела обшуки на підставі дії рішення Жовтневого районного суду Дніпра. У "ПриватБанку" розцінили дії поліції як тиск на банк і спроба його дискредитації. 

  •  20 вересня співробітники НЗФ влаштували пікет біля головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі.

 

 

пікет Приватбанку НФЗ