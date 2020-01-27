Відомий інвестбанкір пояснив, як Deutsche Bahn може допомогти "Укрзалізниці"

Допомога від німецьких фахівців для "Укрзалізниці" може полягати в тому, що вони зможуть переконати уряд перетворити її на компанію, орієнтовану на прибуток.

Таку думку висловив інвестиційний банкір, генеральний директор та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, інформує БІЗНЕС із посиланням на liga.net.

"В "Укрзалізниці" є дві глобальні проблеми. Перша — надлишок персоналу, високий рівень зносу вагонів і локомотивів. Друга — це негативний зовнішній вплив: зарегульованість деяких сегментів (особливо — низькі тарифи в пасажирському сегменті), високе податкове навантаження (наприклад, високий податок на землю; акциз на паливо, сплата якого йде на автодороги)", – зазначив Мазепа.

Він переконаний, що залучення німецьких менеджерів Deutsche Bahn до управління "Укрзалізницею" допоможе позбутися цих проблем.

"Зовнішній незалежний консультант або менеджер може допомогти компанії розв’язати ці проблеми набагато швидше, зокрема на державному рівні. Тобто, основна допомога від німецьких фахівців для УЗ може полягати в тому, що вони зможуть переконати уряд перетворити її на компанію, орієнтовану на прибуток, з елементу соціального захисту населення", – зазначив Мазепа.

Також Мазепа підрахував, що позитивний ефект для "Укрзалізниці" від співпраці з Deutsche Bahn може скласти близько 10 млрд грн на рік.

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