За вихідні: Investment nanny для українських інвесторів, єврооблігації "Укравтодора" та кредитні прогнози

"Investment nanny" працюватиме і для українських інвесторів

Програма від уряду "Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних, але й для вітчизняних інвесторів.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера, інформує БІЗНЕС.

"Президент сам порушив на нараді це питання — а що стосується українських інвесторів? Це перше питання, найголовніше. Ми повинні підтримати тих, хто вже є в Україні", — сказав він.

За словами Милованова, проєкт "Інвестиційна няня" дає можливість інвестору підписати з Кабінетом міністрів окрему угоду про умови ведення бізнесу.

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"Ці пропозиції можуть включати, наприклад, податкові якісь преференції, а можуть включати гарантії пропускної здатності в портах. Або, наприклад, що уряд інвестує в Укрзалізницю для того, щоб вони протягнули залізну дорогу конкретно під підприємство. Тобто, повні пакети", – розповів він.

Також інвестори, готові приватизувати підприємства вартістю від 10 мільйонів гривень і вище, будуть позбавлені від сплати податку на прибуток упродовж 10 років.

Нагадаємо, 22 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі анонсував запуск програми "Інвестиційна няня", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.

Уряд створив робочу групу зі співпраці Укрзалізниці з Deutsche Bahn

Кабінет міністрів створив робочу групу щодо обговорення деталей майбутньої співпраці АТ "Укрзалізниця" з німецькою компанією Deutsche Bahn і вже відбулось перше засідання.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

До складу робочої групи увійшли представники Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, профільного транспортного комітету Верховної Ради, ключових бізнес асоціацій та профспілок.

Найближчим часом має відбутись засідання транспортного комітету Верховної Ради із запрошенням всіх зацікавлених сторін для проведення ґрунтовного обговорення майбутньої співпраці.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, протягом наступного тижня міністерство проведе консультації з парламентським комітетом, бізнес-асоціаціями,профільними організаціями та профспілками, щоб обговорити всі деталі угоди.

Представники Європейської бізнес-асоціації висловили свою готовність долучитись до робочої групи: "У нашої організації в цілому дуже схвальний відгук по цій ініціативі. Сподіваємось, що це співробітництво допоможе українській залізниці стати ближче до європейських стандартів" , — сказала виконавчий директор Асоціації Анна Дерев’янко

Свою підтримку висловили також і представники профспілки залізничників і транспортних будівельників.

"Наша організація представляє інтереси 96% представників залізничників України. Ми готові приєднатись до робочої групи, щоб обговорити всі деталі цієї співпраці. З історією досвіду реформування залізниці компанією Deutsche Bahn ми знайомі. Сподіваємось, що ці знання допоможуть зробити ефективною та сучасною і українську залізницю. Найголовніше — це підтримка з боку держави, тому що мова йде про сотні тисяч людей, які сьогодні працюють на залізниці", — повідомили у профспілці.

Прем`єр Олексій Гончарук наголосив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави, а пріоритет уряду — захистити інтереси всіх людей, які працюють в компанії та створити сучасну, комфортну та безпечну залізницю, базуючись на німецькому досвіді.

Наразі українська сторона продовжує переговори з Deutsche Bahn для визначення моделі подальшої співпраці.

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Укравтодор планує випустити єврооблігації

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розглядає можливість випуску єврооблігацій для залучення фінансування на будівництво доріг державного значення в 2020 році.

Про це повідомив керівник Укравтодору Олександр Кубраков у інтерв'ю порталу ЦТС, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два важливі для Укравтодору законопроєкти, внісши зміни до бюджетного кодексу і у бюджет на 2020 рік.

"Ці законопроєкти дають можливість залучати на зовнішніх ринках додаткове фінансування. Ми розглядаємо різні варіанти. Один з них – випуск єврооблігацій. Ми ще консультуватимосяся з Мінфіном, коли і як нам краще це зробити. Але поки що плануємо в кінці першого півріччя", – зазначив глава Укравтодору.

Нагадаємо, "Укравтодор" формуватиме інвестпроєкти з компанією Deloitte.

Банки зберігають оптимізм щодо зростання кредитів і депозитів

Українські банки очікують подальшого зростання кредитування і припливу депозитів, констатують незначне зниження кредитного ризику та ризику ліквідності, а також зростання процентного ризику.

Про це свідчать результати опитування "Про умови банківського кредитування", проведеного Національним банком України в I кварталі 2020 року, передає БІЗНЕС.

Згідно зі звітом, 84% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів, а 71% – роздрібних. Уточнюється, що великі банки очікують пожвавлення попиту на іпотечне кредитування.

При цьому всі респонденти прогнозують приплив депозитів і підприємств, і домогосподарств. Більшість опитаних банків очікують також прискорення зростання фондування від корпоративних клієнтів.

У звіті наголошується, що очікування банків щодо якості кредитного портфеля покращилися, тоді як у попередні два квартали прогнозувалося його незначне погіршення.

Згідно з опитуванням центробанку, переважно великі банки очікують, що в першому кварталі 2020 року несуттєво знизяться кредитний та операційний ризики, а процентний ризик, валютний і ризик ліквідності не зміняться.

Крім того, в першому кварталі 2020 року банки очікують пом'якшення стандартів надання позик для малого та середнього бізнесу (МСБ), гривневих кредитів і короткострокових позик, а також споживчого кредитування, свідчать результати опитування.

Водночас українські банки констатують збільшення попиту населення та бізнесу на кредити в четвертому кварталі 2019 року, переважно завдяки зниженню процентних ставок. Крім того, підвищення конкуренції за якісних позичальників між фінансовими установами вплинуло на пом'якшення стандартів кредитування фізосіб і юросіб, ідеться в документі.

За оцінкою банків, у четвертому кварталі загальний рівень ризиків несуттєво знизився за рахунок зниження кредитного ризику та ризику ліквідності, при цьому валютний та операційний ризики не змінилися, а процентний несуттєво зріс у 18% респондентів.

Опитування проводилося з 17 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року серед кредитних менеджерів 49 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 99%.

Нагадаємо, банки прогнозують збільшення кредитування бізнесу та населення.

У Мінфіні розповіли скільки очікують позичальників у програмі "Доступні кредити 5-7-9%"

За оцінками Міністерства фінансів, взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу відомства.

Мінфін очікує, що програма сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету України, що дозволить безперебійно фінансувати програму.

Нагадаємо, уряд схвалив старт програми дешевих кредитів для бізнесу.

Uber і Nissan домовилися про співпрацю щодо електромобілів

Uber і Nissan підписали угоду про співпрацю щодо електромобілів.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на "Комерсант".

Nissan надасть водіям сервісу 2 тисячі повністю електричних автомобілів Leaf, вироблених в Великій Британії: водії зможуть купити їх або взяти в оренду зі знижкою, розміри якої не повідомляються. Ці електромобілі будуть використовуватися для перевезень пасажирів в Лондоні.

Uber планує до 2025 року довести рівень своїх викидів в атмосферу в Лондоні до нуля – до цього моменту всі таксі Uber в місті повинні бути електричними. У Лондоні з сервісом співпрацюють близько 45 тисяч водіїв.

інвесторівНа початку минулого року сервіс ввів у Лондоні додатковий збір у розмірі 15 пенсів на одну милю при поїздках на автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння.

"Водії Uber рано стануть користувачами електромобілів", – говорить голова підрозділу Uber в Великій Британії, Північній і Східній Європі Джеймі Хейвуд. "Ви платите трохи більшу суму спочатку, але у вас будуть більш низькі експлуатаційні витрати", – додав він.

Нагадаємо, в Україні у півтора рази зріс попит на електрокари.

США планують укласти торговельну угоду з Великою Британією до кінця 2020 року

Сполучені Штати до кінця року хочуть домовитись з Великою Британією про нову торгівельну угоду після Brexit.

Про це заявив міністр фінансів США Стів Мнучин, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на ВВС.

Мнучин сказав, що США "готові виділити багато ресурсів" на забезпечення торговельної угоди з Британією цього року.

"Ми говорили, що наша мета - ваша мета - намагатись досягти обидві ці торгові угоди цього року. І я думаю, що з позиції США ми готові виділити багато ресурсів. У Британії та США є дуже схожі економіки з великою орієнтацією на послуги, і я думаю, це будуть дуже важливі відносини", – сказав він.