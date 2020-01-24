Раді пропонують впровадити економічний паспорт українця

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2754 "Про економічний паспорт українця", який передбачає виплату повнолітнім українцям відсотків від реалізації корисних копалин країни.

Відповідний документ зареєстрував депутат від "Слуги народу" Дмитро Костюк, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом пропонується створити "Фонд майбутнього", який акумулюватиме 1% від реалізації землі, корисних копалин, природних багатств, видобутих на території України.

Таким чином, планується підвищити економічний рівень життя українців та припинити відтік громадян за кордон.

Гроші з фонду будуть нараховуватися на спеціальні особисті рахунки — "економічні паспорти" українців, народжених в Україні після 1 січня 2021 року і які проживали на території країни протягом 18 років. Виплачуватися сума буде після досягнення ними повноліття.

Як приклад наведено досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, де кожен громадянин отримує від держави свій відсоток від продажу нафти.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що команда партії "Слуга народу" розробляє законопроєкт про запровадження економічного паспорта українця.