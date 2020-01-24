Франція відклала впровадження "цифрового податку"

Франція і США досягли угоди з приводу запровадження податку для великих технологічних компаній.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на The Verge і The Wall Street Journal.

Франція погодилася відкласти впровадження податку до кінця 2020 року, в той час як США відкладають введення мит.

Йдеться про 3% податок на виручку найбільших транснаціональних IT-компаній, яку вони отримують на території Франції. Податок зачіпав інтереси багатьох технологічних компаній з США, на кшталт Google, Amazon, Facebook і Apple. Впровадження податку французький сенат підтримав в 2019 році. У США розкритикували цей документ, заявивши, що податок був прямо націлений на великі американські технологічні компанії. У відповідь США пригрозили ввести величезні мита на французькі товари. Загальний розмір мит оцінювався в $2,4 млрд.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в своєму Twitter, що у нього була "відмінна дискусія" про податки з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми будемо працювати разом над хорошим угодою, щоб уникнути підвищення тарифів", — написав Макрон.