Уряд схвалив старт програми дешевих кредитів для бізнесу

Кабінет міністрів схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого 202 року.

Про це на брифінгу заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Уряд схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 лютого. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу", — повідомив Гончарук.

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Також уряд визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва.

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