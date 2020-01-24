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Хмельницький у Давосі назвав 5 кроків, що зроблять Україну успішною

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Засновник холдингової компанії UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100 Василь Хмельницький озвучив першочергові, які, на його думку, зроблять Україною успішною.

Про це бізнесмен сказав у Давосі, відповідаючи на питання дописувачів у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Серед таких кроків він назвав якісну освіту та медицину, підтримку малого і середнього бізнесу, підвищення репутації країни.

Також Хмельницький вважає важливим кроком захист інвестицій. "Кожен інвестор має бути впевненим, що він досягне успіху і заробить грошей", — сказав він.

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Крім того, на його думку, досягнути успіху Україні допоможе справедлива судова система. "Кожен громадянин, інвестор має розуміти, що його будуть справедливо оцінювати", — додав засновник UFuture.

Нагадаємо:

Василь Хмельницький Давос 2020