Хмельницький у Давосі назвав 5 кроків, що зроблять Україну успішною

Засновник холдингової компанії UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100 Василь Хмельницький озвучив першочергові, які, на його думку, зроблять Україною успішною.
Про це бізнесмен сказав у Давосі, відповідаючи на питання дописувачів у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Серед таких кроків він назвав якісну освіту та медицину, підтримку малого і середнього бізнесу, підвищення репутації країни.
Також Хмельницький вважає важливим кроком захист інвестицій. "Кожен інвестор має бути впевненим, що він досягне успіху і заробить грошей", — сказав він.
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У Давосі триває ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)
Крім того, на його думку, досягнути успіху Україні допоможе справедлива судова система. "Кожен громадянин, інвестор має розуміти, що його будуть справедливо оцінювати", — додав засновник UFuture.
Нагадаємо:
- У Давосі триває 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум завершує свою роботу 24 січня.
- 22 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі анонсував запуск програми "Інвестиційна няня", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.