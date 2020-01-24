Порт "Ольвія" в Миколаєві отримає 3,4 млрд грн інвестицій з Катару

Переможцем концесійного конкурсу в порту Ольвія стала компанія QTerminals з Катару.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Facebook прем'єрміністра України Олексія Гончарука.

"Завершився концесійний конкурс у порту Ольвія. Переможець — компанія з Катару QTerminals. Це провідний портовий оператор Катару", – розповів Гончарук.

За його словами український бюджет отримає щорічні концесійні платежі — 82 млн грн; : інвестиційні зобов’язання — 3,4 млрд гривень (за 5 років) та кошти для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини — 80 млн грн.

Прем'є нагадав, що концесія — це найкращий спосіб залучення коштів в порт, залишаючи його повністю у державній власності. "Упевнений, що досвідчений інвестор модернізує інфраструктуру порту, залучить нові вантажі та маршрути, сприятиме збагаченню та розвитку Миколаєва та України", – резюмував Гончарук.

У свою чергу міністр інфраструктури Владислав Криклій написав, що 3,4 млрд гривень – це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.

"QTerminals управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад, вартістю понад 7 млрд доларів. У 2019 році QTerminals обробила 1 млн 320 тис. TEU контейнерних вантажів, що на 300 тис. більше, ніж було оброблено в Україні всіма портовими операторами", – повідомив міністр.

За його словами, на наступному тижні переможці концесійних конкурсів "Рисоіл-Херсон" та QTerminals розкажуть про плани розвитку портів Херсон та Ольвія, а міністерство – про плани щодо концесії інших об’єктів.

Нагадаємо:

Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.