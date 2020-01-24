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Україна очікує від ЄС 26 млн грн на підтримку фермерства та земельної реформи

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Кабінет міністрів України планує залучити 26 млн євро допомоги Євросоюзу для покращення прозорого управління сільськогосподарськими ресурсами та проведення земельної реформи.

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що уряд ухвалили проєкт Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні". 
У разі підписання цієї угоди планується допомога Україні за напрямками:
- інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості;
- підтримка малих фермерських господарств;
- підтримка земельної реформи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Давосі закликав компанію Cargill Inc. Девідом Макленнаном запустити кредитування фермерів.

Євросоюз земельна реформа