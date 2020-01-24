Україна очікує від ЄС 26 млн грн на підтримку фермерства та земельної реформи

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що уряд ухвалили проєкт Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні".

У разі підписання цієї угоди планується допомога Україні за напрямками:

- інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості;

- підтримка малих фермерських господарств;

- підтримка земельної реформи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Давосі закликав компанію Cargill Inc. Девідом Макленнаном запустити кредитування фермерів.