Україна очікує від ЄС 26 млн грн на підтримку фермерства та земельної реформи

Кабінет міністрів України планує залучити 26 млн євро допомоги Євросоюзу для покращення прозорого управління сільськогосподарськими ресурсами та проведення земельної реформи.
Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що уряд ухвалили проєкт Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні".
У разі підписання цієї угоди планується допомога Україні за напрямками:
- інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості;
- підтримка малих фермерських господарств;
- підтримка земельної реформи.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Давосі закликав компанію Cargill Inc. Девідом Макленнаном запустити кредитування фермерів.