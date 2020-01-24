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"Немає ніякої зради": У Гончарука пояснили співпрацю з Deutsche Bahn

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Мінінфраструктури України та Deutsche Bahn продовжують переговори щодо подальшої співпраці стосовно реформи "Укрзалізниці".

Про це сказав радник прем'єра Олексія Гончарука Юрій Голик, інформує БІЗНЕС із посиланням на ЕП.

"Укрзалізниця, як і говорив прем'єр Олексій Гончарук, залишається під контролем держави. Триває нормальний робочий процес. У Давосі ми підписали "Меморандум про взаєморозуміння", зараз тривають переговори з Deutsche Bahn щодо співпраці у операційній діяльності та наданні консультаційних послуг", — заявив Голик.

"Немає ніякої "зради". Ми всі з вами знаємо, що в УЗ є проблеми, і всі зацікавлені у їх вирішенні. Німецький оператор має величезний досвід, тому немає нічого поганого у тому, що ми залучимо його для покращення роботи Укрзалізниці", — наголосив радник прем`єра.

Він додав, що більше деталей щодо співпраці з Deutsche Bahn нададуть 5 лютого — під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" із Deutsche Bahn в Києві.

Нагадаємо:

меморандум Deutsche Bahn реформа Укрзалізниці