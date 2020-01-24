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Білорусь також заборонила імпорт м`яса птиці з України

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Білорусь тимчасово заборонила ввезення на свою територію м`яса птиці з Вінницької області через реєстрацію там "пташиного грипу".

Про це свідчить вказівка на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що з 24 січня введено тимчасові обмеження на ввезення до республіки з цього регіону живої птиці, інкубаційного яйця, диких, зоопаркових та циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших харчових продуктів переробки курячого яйця, пуху і пера. Заборона також поширюється на корми і кормові добавки з птиці, корми та кормові добавки рослинного походження (за винятком кормів для кішок і собак). Всі раніше видані дозволи на ввезення в Білорусь такої продукції з Вінниччини скасовано.

Водночас такі обмеження не поширюються на шроти для виробництва комбікормів для тварин і цінних видів риб, що пройшли термічну обробку.

Також у департаменті наголосили на необхідності додаткових заходів контролю щодо забезпечення біологічного захисту птахівницьких об'єктів усіх форм власності.

Нагадаємо, 22 січня Єврокомісія попередила Україну про призупинення ввезення з країни до ЄС м’яса птиці, не дотримавшись попередніх домовленостей. У Кабміні назвали таке рішення "суворим".

 

Білорусь Заборона м`яса птиці